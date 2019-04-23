В Киевской области – три серьезных ДТП, есть пострадавшие

Все ДТП произошли из-за превышения скоростного режима

Фото: kv.npu.gov.ua.

В Киевской области за сутки произошло три ДТП, в результате которых пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Дорожно-транспортные происшествия произошли из-за превышения скоростного режима. Двое водителей не справились с управлением и съехали в кювет. Еще в одной аварии водитель мотороллера не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на женщину-пешехода", - говорится в сообщении.

Так, в Белоцерковском районе на трассе между селами Песчаная и Скребени 42-летний житель села Глушки, управляя автомобилем "Renault", на закругленном участке дороги не выбрал безопасную скорость движения, съехал в кювет, где автомобиль перевернулся и столкнулся с деревом. В результате ДТП 41-летняя пассажирка получила травму головы, нижней конечности и доставлена в больницу.

Фото: kv.npu.gov.ua

Аналогичная авария произошла в Вышгородском районе. Ночью на автодороге Киев-Овруч житель с. Новые Петровцы, управляя автомобилем Honda Civic не справился с управлением,съехал в кювет и врезался в электроопору. 24-летнего водителя и его 21-летнюю пассажирку с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали.

Также в Вышгороде водитель на скутере сбил женщину на пешеходном переходе. 57-летнюю жительницу Бучи после ДТП доставили в больницу. По всем фактам ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.

Напомним, в столице днем 22 апреля на проспекте Победы, недалеко от пересечения с ул. Крамского и Святошинского управления полиции, произошла серьезная авария. По словам очевидцев, в ДТП попал внедорожник Chery, который двигался в направлении центра города.

Также мы сообщали, что на проспекте Победы недалеко от станции метро "Нивки" легковушка выехала на тротуар и въехала в остановку общественного транспорта.

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