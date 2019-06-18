В Киевской области участились трагические случаи на воде

Одна из причин — купание в нетрезвом состоянии

Фото: dsns.gov.ua.

С 15 по 16 июня в водоемах Киевской области утонули 8 человек. В областной полиции сообщают, что одна из причин — купание в нетрезвом состоянии. Также жертвами становятся дети, которые идут купаться без взрослых.

Копы и спасатели дежурят возле водоемов, предупреждая всех отдыхающих соблюдать правила безопасности на воде.

На прошлой неделе новости "Сегодня" сообщали, что в Киевской области в реке Тетеров утонула молодая женщина с пятилетним сыном. Так, 12 июня женщина 1992 года рождения со своей племянницей и пятилетним сыном пошли купаться на реку Тетерев. Мальчик, забежав в воду, внезапно начал тонуть и мать немедленно бросилась в воду на помощь сыну. Женщине удалось вытащить сына из водоворота и усадить себе на плечи, но все попытки выбраться на берег были напрасными – из-за сильного течения в реке их уносило в сторону.

Напомним, что ранее в Киеве за день утонули три человека. По данным ГСЧС Киева, всего с начала года на столичных водоемах погибло 29 человек, спасены 20. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года погибло 20 человек, 7 были спасены.

Также мы писали о трагедии в Чернигове, где на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.

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