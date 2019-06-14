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В Киевской области в реке нашли тело молодой женщины

14 июня, 15:58

Инцидент произошел на реке Иржавец

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве.

В Киевской области в пятницу, 14 июня, в реке Иржавец нашли тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе. 

"В 9:17 в оперативно-диспетчерскую службу Яготинского района поступило сообщение от дежурного полиции о том, что на реке Иржавец обнаружено тело неустановленного лица. На место происшествия выехали спасатели 28-й Государственной пожарно-спасательной части г. Яготин", - говорится в сообщении.

Фото: kv.dsns.gov.ua
Фото: kv.dsns.gov.ua

С помощью веревки, лодки и пожарного багора спасатели доставили тело утопленника на берег.

Погибшей оказалась женщина 1987 года рождения. Причины гибели устанавливает полиция.

Накануне новости "Сегодня" сообщали, что в Киевской области в реке Тетеров утонула молодая женщина с пятилетним сыном. 

Напомним, что ранее в Киеве за день утонули три человека. По данным ГСЧС Киева, всего с начала года на столичных водоемах погибло 29 человек, спасены 20. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года погибло 20 человек, 7 были спасены.

Также мы писали о трагедии в Чернигове, где на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.


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Тег гибель, утонул, киевская область, ГСЧС

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Сегодня

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