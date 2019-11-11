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В Киевской области в результате ДТП погибли три человека

11 ноября, 02:34

Среди погибших - двое детей 2007 и 2009

/ Фото: А.Ракитин, Сегодня

В Киевской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, шестеро – госпитализированы.

Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, ДТП произошло в воскресенье, 10 ноября, около 16:15 в с. Здвижевка Бородянского района. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека (в том числе двое детей 2007 и 2009 годов рождения), шестеро – госпитализированы в больницу, говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Киеве девушка-водитель за полчаса устроила сразу два ДТП: в первом она врезалась в бетонное ограждение, а во втором протаранила машины, припаркованные у полицейского участка. Прибывшим копам женщина рассказала, что первый раз села за руль, однако полицейские выяснили, что девушка была попросту пьяной.

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Фото: архив

Как сообщали новости "Сегодня", за девять месяцев 2019 года в Украине произошло больше сотни тысяч аварий. В частности, общее количество ДТП выросло на 6,2% (за девять месяцев 2018 года было зафиксировано 108 070 аварий). В результате этих ДТП погибли 2369 человек.

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ДТП дети погибшие столкновение аварии

Источник: Сегодня

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