В Киевской области в стволе дерева нашли гранату

Близ села Новая Гребля в Киевской области в стволе обугленного дерева нашли противопехотную осколочную ручную гранату дистанционного действия "РГД-5". Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.
Спасателям сообщили о взрывоопасном предмете в 13:20 19 февраля.
"Предмет был изъят для дальнейшего обезвреживания. С местными жителями была проведена профилактическая беседа о правилах безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов и правил обращения с ними", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины обнаружила в центре Киева тайник с двумя боевыми гранатами Ф-1, двумя электродетонаторами и металлическим баллоном с почти 30 литрами ртути.
Напомним, не так давно в Ирпене под Киевом полицейских забросал гранатами мужчина, на задержание которого они приехали.
Также писалось, что в Дарницком районе Киева полицейские обнаружили у местного жителя пистолеты, патроны, гранаты и наркотические средства.
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