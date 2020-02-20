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В Киевской области в стволе дерева нашли гранату

20 февраля, 09:57

Инцидент произошел близ села Новая Гребля

Близ села Новая Гребля в Киевской области в стволе обугленного дерева нашли противопехотную осколочную ручную гранату дистанционного действия "РГД-5". Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

Спасателям сообщили о взрывоопасном предмете в 13:20 19 февраля.

"Предмет был изъят для дальнейшего обезвреживания. С местными жителями была проведена профилактическая беседа о правилах безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов и правил обращения с ними", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины обнаружила в центре Киева тайник с двумя боевыми гранатами Ф-1, двумя электродетонаторами и металлическим баллоном с почти 30 литрами ртути.

Напомним, не так давно в Ирпене под Киевом полицейских забросал гранатами мужчина, на задержание которого они приехали.

Также писалось, что в Дарницком районе Киева полицейские обнаружили у местного жителя пистолеты, патроны, гранаты и наркотические средства.

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граната взрывчатка киевская область

Источник: Сегодня

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