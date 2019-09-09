В Киевской области за сутки произошло пять ДТП: есть погибшие

Крупная авария произошла на автодороге "Киев - Знаменка" около Обухова, где разбились сразу три машины

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Киевской области за минувшие сутки произошло пять ДТП, в результате которых погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Так, 8 сентября, на автодороге "Киев – Знаменка" около Обухова в ДТП попали сразу три автомобиля. Водитель "Москвича" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя легковушками. В результате аварии водитель и пассажир этого же автомобиля погибли на месте происшествия. Водителя и пассажира другой легковушки госпитализировали в больницу. Третий участник ДТП, к счастью, не получил травм.

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Также вчера на автодороге "Киев – Прилуки" мужчина за рулем автомобиля Volkswagen не предоставил преимущество в движении легковушке, которая двигалась по главной дороге. В результате – пассажир последнего авто погиб на месте происшествия. Водителя Volkswagen задержали.

Похожая авария произошла на автодороге "Киев – Харьков", там тоже водитель не предоставил преимущество в движении. Поэтому произошло столкновение с автомобилем, который двигался в попутном направлении. В итоге водители и пассажиры двух автомобилей госпитализированы.

Тем временем на дороге "Обухов-Красная Слободка" водитель не справился с управлением и допустил столкновение с мотороллером. Водителя мототранспорта доставили в больницу с ушибами рук и лица.

Еще одно ДТП произошло в Тетиеве. Там местный житель на велосипеде совершил наезд на четырехлетнего ребенка, который внезапно выбежал на дорогу. Малыш доставлен в больницу.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram