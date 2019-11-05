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В Киевской области за сутки произошло шесть ДТП: четыре человека погибли

5 ноября, 13:52

Смертельные аварии произошли в Броварах, на дороге Белая Церковь - Тараща, в Зеленках и Узине

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Киевской области за сутки произошло шесть ДТП, в результате которых погибли четыре человека. В частности, одна из смертельных аварий произошла в Броварах, где столкнулись Peugeot и Lanos. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Также фатальные последствия имела авария, которая произошла вчера на автодороге Белая Церковь – Тараща. Там водитель внедорожника наехал на пешехода, который двигался в попутном направлении по приезжей части. От полученных травм 58-летний мужчина погиб на месте происшествия.

В с. Зеленки Мироновского района местный житель не справился с управлением автомобиля и въехал в отбойник. От удара водитель погиб.

В Узине 69-летнему водителю стало плохо, когда он выезжал с придомовой территории. Мужчина не справился с управлением автомобиля и столкнулся с деревом, вследствие этого – погиб.

Еще одно ДТП, где водитель также не справился с управлением, произошло в Белогородке. Автомобиль "ВАЗ-2109" съехал с проезжей части и въехал в бетонный забор. Водителя и его пассажира госпитализировали в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Предварительно, оба мужчины были нетрезвыми.

В Вишневом водитель, выезжая из придомовой территории, не предоставил преимущество в движении другой легковушке, в итоге произошло столкновение. В результате – водитель первого и пассажиры обоих автомобилей попали в больницу с ушибами и ссадинами.

По всем фактам полиция открыла уголовные производства.

Ранее сообщалось, что на улице Академика Заболотного водитель легковушки ГАЗ-3110 "Волга" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с SsangYong. В результате происшествия пассажирка "Волги" получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Также пострадали три пассажира "китайца" и оба водителя.

Также под Киевом, в районе Тетерева, на Варшавской трассе произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии автомобиль просто нанизало на отбойник.

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ДТП жертвы киевская область

Источник: Сегодня

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