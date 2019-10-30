Жуткое ДТП под Киевом: авто нанизало на отбойник

Фото из открытых источников

Под Киевом в районе Тетерева на Варшавской трассе произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии автомобиль просто нанизало на отбойник.

Водитель находится в тяжелом состоянии, женщину-пассажира нашли без признаков жизни.

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В полиции расследуют обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

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Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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