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В Киевской области за сутки произошло три ДТП с пострадавшими, одно – смертельное

11 декабря, 11:03

Смертельная авария произошла на трассе Киев - Одесса

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Киевской области за сутки произошло три аварии с пострадавшими, одно ДТП из них было смертельным. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Под колеса автомобиля на трассе Киев – Одесса попал пешеход, который переходил дорогу в неустановленном месте. Мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия. Смертельное ДТП произошло в 20:45 часов в пгт. Чабаны. За рулем автомобиля KIA Sorento, который совершил наезд на пешехода, находился 55-летний киевлянин", – говорится в сообщении.

Погибшему было 30 лет.

Еще одна авария с участием пешехода произошло на улице Набережной в Вышгороде. Там водитель Opel сбил местного жителя, который двигался по проезжей части дороги. В результате ДТП мужчину доставили в больницу с травмой позвоночника.

Также двое водителей получили травмы во время ДТП, которая произошла на трассе Киев – Ковель вблизи пгт. Немешаево. Водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем Chevrolet, который двигался в попутном направлении.

По всем фактам ДТП возбуждены уголовные производства.

Ранее в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей ГСЧС, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Также сообщалось, что в с. Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

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авария ДТП киевская область

Источник: Сегодня

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