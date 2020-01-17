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В Киевской области за сутки в ДТП погибли два человека

17 января, 16:27

Трагические случаи произошли в Богуславском и Обуховском районах

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Киевской области за прошлые сутки, 16 января, произошло два смертельных ДТП, в которых погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Так, в селе Митаевка Богуславского района на дороге мужчина в нетрезвом состоянии не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия, пассажир получил многочисленные травмы.

В Обуховском районе водитель, двигаясь по автодороге Киев – Знаменка в направлении Киева, вблизи поворота к селу Красное выехал на правую обочину, где врезался в металлический отбойник, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным авто. Мужчина погиб на месте происшествия.

В обоих случаях полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил погоню с полицией и разбил чужое авто. Выяснилось, что водителем был работник станции техобслуживания. Он взял покататься машину, которую владелец оставил на сервисе для ремонта. На дороге вел себя подозрительно, поэтому привлек внимание полиции. А потом еще и начал убегать от правоохранителей. В конце концов он не справился с управлением и влетел в другую машину. Анализ показал 1,43 промилле алкоголя в крови нарушителя. Это в семь раз больше разрешенной нормы.

Также в Днепре произошло пьяное ДТП – водитель Nissan не справился с управлением. Машина перелетела через гараж и повисла на заборе.

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Источник: Сегодня

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