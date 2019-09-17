В Киеве пьяный работник СТО устроил гонки с копами на машине клиента

Результаты анализа показали, что содержание алкоголя в крови у водителя в семь раз превышало норму

В Киеве пьяный водитель устроил погоню с полицией и разбил чужое авто.

Выяснилось, что водителем был работник станции техобслуживания. Он взял покататься машину, которую владелец оставил на сервисе для ремонта. На дороге вел себя подозрительно, поэтому привлек внимание полиции. А потом еще и начал убегать от правоохранителей. В конце концов он не справился с управлением и влетел в другую машину.

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Анализ показал 1,43 промилле алкоголя в крови нарушителя. Это в семь раз больше разрешенной нормы.

Ранее на Одесской трассе в селе Гребенки, в 60 км от Киева, автомобиль Hyundai 16 сентября на полном ходу врезался в остановку общественного транспорта. Удар был настолько сильным, что машина буквально стала "опорой" остановки.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

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