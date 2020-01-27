В Киевской области за выходные в авариях погибли трое людей

В полиции сообщили о смертельном ДТП в Иванковском районе

Фото из открытых источников

В Киевской области за минувшие выходные в авариях погибли три человека, еще шесть человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

В частности, одна из авария произошла на дороге возле села Слобода-Кухарская в Иванковском районе. Там под колесами авто погиб 29-летний пешеход. Водитель скрылся с места происшествия. Полицейские начали его поиски.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее в Киевской области легковушка слетела с дороги и упала в реку. В момент ДТП в автомобиле находился девятилетний ребенок и водитель.

Кроме того, в Киеве на остановке на бульваре Перова произошло смертельное ДТП:

Также сообщалось, что в прошлом году на остановке в Броварах сотрудник полиции охраны сбил людей. В ГБР уточнили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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