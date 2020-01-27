Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,85

В Киевской области за выходные в авариях погибли трое людей

27 января, 10:59

В полиции сообщили о смертельном ДТП в Иванковском районе

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

В Киевской области за минувшие выходные в авариях погибли три человека, еще шесть человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

В частности, одна из авария произошла на дороге возле села Слобода-Кухарская в Иванковском районе. Там под колесами авто погиб 29-летний пешеход. Водитель скрылся с места происшествия. Полицейские начали его поиски.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее в Киевской области легковушка слетела с дороги и упала в реку. В момент ДТП в автомобиле находился девятилетний ребенок и водитель.

Кроме того, в Киеве на остановке на бульваре Перова произошло смертельное ДТП:

Также сообщалось, что в прошлом году на остановке в Броварах сотрудник полиции охраны сбил людей. В ГБР уточнили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП киевская область аварии

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом нашли тело подростка, пропавшего два дня назад
Под Киевом нашли тело подростка, пропавшего два дня назадПроисшествия
Драка с Кивой в центре Киева: нардеп рассказал свою версию событий
Драка с Кивой в центре Киева: нардеп рассказал свою версию событийПроисшествия
В Киеве девочка пошла вынести мусор и исчезла
В Киеве девочка пошла вынести мусор и исчезлаПроисшествия
ЧП в метро Киева: в подземке рассказали детали
ЧП в метро Киева: в подземке рассказали деталиПроисшествия
В Киеве третий месяц разыскивают молодого мужчину
В Киеве третий месяц разыскивают молодого мужчинуПроисшествия
В Киеве водитель Toyota Prado не пропускал скорую, которая ехала к малышу с ожогом (видео)
В Киеве водитель Toyota Prado не пропускал скорую, которая ехала к малышу с ожогом (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...