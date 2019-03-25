Аброськин: В Украину на время выборов съедутся "воры в законе"
В полиции заявили о подготовке попыток дестабилизировать ситуацию
В Украину на время проведения президентских выборов намерены приехать "воры в законе", чтобы дестабилизировать ситуацию в государстве. Об этом со ссылкой на оперативные данные силовиков заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Сейчас, в разрезе проведения предвыборного процесса, мы получаем информацию о намерениях прибытия на территорию страны "воров в законе". Их "визиты" имеют целью дестабилизировать ситуацию во время выборов", - рассказал он.
При этом Аброськин поставил перед полицейскими задачу "оперативно реагировать и взаимодействовать с различными ведомствами системы МВД, в частности, с пограничниками и Государственной миграционной службой".
Накануне, ранее в одном из ресторанов Киева обнаружили "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального авторитета по прозвищу Полузверь.
Также мы сообщали, о том, что из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Авторитет жил в Киеве и курировал воров, приехавших из кавказского региона.
Также из Украины снова депортировали "вора в законе", 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами угонщиков.
Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.
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