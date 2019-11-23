В километре от смертельного ДТП под Киевом сбили еще одного человека: подробности

ДТП в селе Семиполки, в результате которого погибли два человека, стало не единственным в этот вечер под Киевом. Недалеко от первой аварии легковушка Kia сбила пешехода.

Как сообщает "Информатор", второе ДТП произошло возле поворота на село Калита. Выяснилось, что водитель Kia ехал по трассе в сторону Броваров, но внезапно перед ним на дорогу выбежал пешеход. Водитель не успел затормозить и сбил мужчину – пешехода отбросило на асфальт.

Мужчину срочно госпитализировали в тяжелом состоянии. У него обнаружили множественные переломы, в том числе один открытый. Водитель Kia рассказал, что от пешехода исходил запах алкоголя.

Напомним, ДТП в селе Семиполки произошло около 21:00 22 ноября. Как выяснилось, мужчина и женщина решили перебежать дорогу в неположенном месте и угодили под колеса автомобиля. Удар был настолько сильным, что обоим пешеходам оторвало конечности. А мужчину легковушка и вовсе протащила за собой около десяти метров. У пары практически не было шансов выжить, а их останки разбросало по проезжей части на 50 метров.

Позже стало известно, что в этой аварии пострадали водитель и пассажир сбившей пару легковушки. Их срочно госпитализировали.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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