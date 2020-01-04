В метро Киева заметили "человека-паука", ползущего по балюстраде эскалатора (видео)

В Киевском метрополитене пассажиры заметили "человека-паука" – парень взбирался по балюстраде эскалатора, держась за поручни. Соответствующее видео в социальных сетях опубликовала Екатерина Красовская.

"Наверное, хорошо отметил Новый год)", - подписала киевлянка видео.

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Ранее в Киеве пассажиры сняли на видео и опубликовали в социальных сетях ролик с девушкой, которая зажигательно танцевала в метро. При этом в комментариях пользователи отмечали, что девушка постоянно танцует в метро и постоянно попадает на видео. При этом это был не первый случай танцев в столичной подземке. Подробнее смотрите в сюжете:

Также в Киеве на перроне станции метро "Лукьяновская" пьяный мужчина поссорился с пассажиром и начал размахивать ножом. Однако пассажир не растерялся, выбил из рук правонарушителя опасный предмет и вместе с полицейским задержал дебошира.

Кроме того, в столичном метрополитене пассажиры сняли на видео молодого человека, который закурил прямо в вагоне поезда на "красной ветке" метро.

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