Человек-паук отдыхает: в Бразилии вратарь отбил пенальти и шесть добиваний кряду

Невероятные чудеса реакции в матче детских команд продемонстрировал юный вратарь "Фламенго". Во время игры в ворота "красно-черных" был назначен 11-метровый удар. Однако пенальти не был реализован. Вратарь "Фламенго" отразил удар с 11-метровой отметки, а после этого он отбил шесть последующих добиваний в исполнении игроков соперника!

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Как сообщает Marca, действия вратаря помогли "Фламенго" выиграть турнир, в котором команда принимала участие. Похоже, этот парень вскоре может стать лучшим голкипером на планете Земля! Человек-паук по сравнению с ним – отдыхает.

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Напомним, первая команда "Фламенго" в текущем сезоне выиграла Кубок Либертадорес и стала чемпионом Бразилии. "Красно-черные" повторили достижение, не покорявшееся никому, кроме "Сантоса" в 1963 году. Тогда команда, в составе которой выступал легендарный нападающий Пеле, также сумела завоевать два главных трофея за один сезон.

Как сообщалось ранее, вдове Яшина не понравился приз имени ее мужа, который вручили лучшему вратарю мира Алисону. "Диск какой-то, а не золотой мяч", – поделилась своими впечатлениями от приза Валентина Яшина.

Также мы рассказывали о жуткой травме вратаря сборной Нигерии в игре с Бразилией: нога вывернулась неестественным образом. Фрэнсиса Узохо, недавно гостившего в Украине, унесли с поля на носилках. Его карьера теперь – под угрозой.

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