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Человек-паук отдыхает: в Бразилии вратарь отбил пенальти и шесть добиваний кряду

15 декабря, 20:34

Похоже, этот невероятный парень скоро станет лучшим голкипером на планете Земля

Невероятные чудеса реакции в матче детских команд продемонстрировал юный вратарь "Фламенго". Во время игры в ворота "красно-черных" был назначен 11-метровый удар. Однако пенальти не был реализован. Вратарь "Фламенго" отразил удар с 11-метровой отметки, а после этого он отбил шесть последующих добиваний в исполнении игроков соперника!

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Как сообщает Marca, действия вратаря помогли "Фламенго" выиграть турнир, в котором команда принимала участие. Похоже, этот парень вскоре может стать лучшим голкипером на планете Земля! Человек-паук по сравнению с ним – отдыхает.

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Напомним, первая команда "Фламенго" в текущем сезоне выиграла Кубок Либертадорес и стала чемпионом Бразилии. "Красно-черные" повторили достижение, не покорявшееся никому, кроме "Сантоса" в 1963 году. Тогда команда, в составе которой выступал легендарный нападающий Пеле, также сумела завоевать два главных трофея за один сезон.

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Как сообщалось ранее, вдове Яшина не понравился приз имени ее мужа, который вручили лучшему вратарю мира Алисону. "Диск какой-то, а не золотой мяч", – поделилась своими впечатлениями от приза Валентина Яшина.

Также мы рассказывали о жуткой травме вратаря сборной Нигерии в игре с Бразилией: нога вывернулась неестественным образом. Фрэнсиса Узохо, недавно гостившего в Украине, унесли с поля на носилках. Его карьера теперь – под угрозой.

Смотрите, как не забивает пенальти "Динамо"

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вратарь чемпионат Бразилии Фламенго

Источник: Сегодня|Спорт

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