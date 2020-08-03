В МВД заявили, что захватчик банка в центре Киева болен олигофренией

Сухроб Каримов, который 3 августа захватил отделение банка в столичном бизнес-центре, болен олигофренией.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"По информации с родины террориста – Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения". Этот диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался", - написал Геращенко в Facebook.
Он уточнил, что взрывотехники уже завершили проверку помещения банка в БЦ "Леонардо", которое захватывал Каримов. Взрывоопасных предметов специалисты не нашли.
Ранее в Офисе генерального прокурора сообщили, что захват отделения банка расследуется по статье о теракте. В Службе безопасности Украины уточнили, что уголовное производство начато по ч. 1 ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось ранее, 3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов зашел в отделение банка в центре столицы и заявил, что у него в рюкзаке находится бомба. Он потребовал присутствия журналистов. Мужчину задержали, в результате ЧП никто не пострадал.
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