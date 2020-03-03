В полиции Киева озвучили печальную статистику: за сутки произошло 114 ДТП

В результате аварий пострадали девять человек

В Киеве за минувшие сутки произошло 114 дорожно-транспортных происшествий, из них девять – с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба КП "Центр организации дорожного движения", ссылаясь на данные патрульной полиции.

Травмы получили девять человек: шесть пешеходов и трое водителей. При этом все наезды, предварительно, произошли на пешеходных переходах на улицах Бойчука, Гната Юры, Генерала Жмаченко, Довженко, Крещатик и Харьковском шоссе.

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Кроме того, на Брест-Литовском шоссе столкнулись Lexus и Mersedes-Benz. Водитель Lexus получила черепно-мозговую травму. Также пострадал водитель Nissan, который не разминулся на Днепровской набережной с Honda. Также на Голосеевском проспекте не поделили дорогу Volkswagen, Skoda и ВАЗ, водитель Skoda была беременной.

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Напомним, в Киеве пьяный лихач в Печерском районе совершил два ДТП и уснул за рулем. На него правоохранители составили пять протоколов.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.

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