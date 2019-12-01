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В полиции сообщили подробности о задержанных "подрывниках" банка в Киеве (фото)

1 декабря, 15:25

Двум мужчинам об’явлено о подозрении – им грозит до 10 лет тюрьмы

/ Фото: Нацполиция

Полиция задержала "подрывников" банка в Киеве и провела обыски по их месту жительства, изъяв ряд вещественных доказательств. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, для установления и задержания грабителей в действие была введена специальная операция.

"Благодаря кропотливой работе, в которой были задействованы оперативники территориального управления полиции, столичного "главка", а также спецназовцы, мы установили фактические данные злоумышленников. И в результате слаженных действий правоохранители задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Это 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков", – рассказал он.

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Кроме того, во время обысков по месту их жительства полицейские изъяли вещественные доказательства – автомобиль, инструменты и часть денег.

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Следственным отделом Днепровского управления полиции начаты уголовные производства по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.3 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, готовятся материалы для избрания меры пресечения. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 29 на 30 ноября в Киеве взорвали отделение "Ощадбанка" на улице Энтузиастов, что на Русановке. По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat старой модели. Полиция незамедлительно ввела операцию "Сирена".

Позже стало известно, какую сумму вынесли злоумышленники. Представитель банка Андрей Пышный отмечал, что "бандиты и нелюди запомповали в банкомат большое количество газа и взорвали его, а с ним и отделение".

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Источник: Сегодня

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