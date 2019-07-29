Малышей 2015 и 2017 года рождения обнаружили при тушении жилого дома

В пожаре под Киевом погибли двое маленьких детей https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5 2019-07-29T18:47:00+03:00 Происшествия Малышей 2015 и 2017 года рождения обнаружили при тушении жилого дома

В Киевской области пожар в жилом доме унес жизни двух маленьких детей. Трагедия произошла 29 июля в селе Гайшин на Переяславщине. Там в 10:37 спасателей вызвали на тушение дома по улице Полевая, сообщает ГСЧС столичного региона.

По прибытию спасателей на место было установлено, что пламя полностью охватило крышу дома общей площадью 64 м2. По словам соседей, дома могли находиться малолетние дети. В составе звена газодымозащитной службы спасатели вошли в дом и нашли детей 2015 и 2017 годов рождения без признаков жизни.

Пожар был локализован в 11:14 и ликвидирован в 11:35 с помощью 2 стволов "Б" и силами 8 человек личного состава. На пожаре работало 2 единицы техники.

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В результате пожара уничтожена кровля на площади 64 м2, три комнаты дома и вещи домашнего обихода. Причина пожара устанавливается.

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Напомним, в селе Камплица Змиевского района женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.

Также в прошлом месяце в Буче под Киевом произошел мощный пожар в металлическом ангаре. Пожар произошел в ангаре и быстро начал распространяться на всю его территорию площадью 1600 "квадратов". Предварительно установлено, что загорелся склад с одеждой, бывшей в употреблении. В тушении были задействованы 30 пожарных и 9 единиц техники. Тушение осложнялось тем, что пожарным приходилось разгребать горы тлеющего секонд-хенда, чтобы хорошо залить его водой. Бойцы фактически вручную переворачивали большие тюки с одеждой. Причину возгорания и сумму нанесенного ущерба будут устанавливать сотрудники полиции.

Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек.

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