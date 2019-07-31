В пригороде Киева в жуткой аварии погиб мотоциклист: фото Наталья Мамчур 2019-07-31T11:55:00+03:00 Происшествия Мужчина не справился с управлением

В среду в полночь в городе Ирпень произошла смертельная авария, в которой погиб молодой байкер. ДТП случилось на ул. Соборной.

По предварительным данным, мужчина на мотоцикле Triumph двигался со стороны Киева, не обратил внимание на ограничительные знаки на дороге и врезался в бетонный блок. Поле этого байк пролетел мимо остановки общественного транспорта, водитель слетел с мотоцикла и упал под припаркованный фургон, а его транспортное средство после этого еще продолжило движение. Увы, мужчина, которому было около 30 лет, погиб на месте. С причинами и обстоятельствами аварии разбираются правоохранители.

Ранее сообщалось, что в селе Станишовка Таращанского района Киевской области 28 июля произошло ДТП, в результате которого 15-летний подросток впал в кому.

При этом 29 июля на проспекте Победы между станциями метро "Нивки" и "Берестейская" в Киеве произошло смертельное происшествие. Грузовик Mercedes, который двигался в направлении центра города, внезапно потерял управление, съехал с дороги на бордюр, снес около пяти метров ограждения и остановился.

Также новости "Сегодня" писали, что в Шевченковском районе Киева внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen. В первом автомобиле находились четверо военнослужащих.

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