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В Сети показали, что едят и где спят пожарные в Чернобыльской зоне (фото, видео)

21 апреля, 10:59

Наталья Руда

В ГСЧС заявили, что спасатели живут в обогреваемых палатках и едят три раза в день

После появления в социальных сетях публикаций о том, что пожарные в Чернобыльской зоне не обеспечены продуктами питания и работают в ненадлежащих условиях, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям решили показать, как питается и где отдыхает личный состав, привлеченный к ликвидации ЧП.

В ГСЧС уточнили, что на тушении пожара задействованы спасатели из Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Днепропетровской областей. Для них развернуты пункты жизнеобеспечения в селах Старые Соколы, Рудня-Ильинецкая и Дубрава.

"На месте развертывания передвижных пунктов жизнеобеспечения предусмотрены пункты для размещения личного состава, приготовления пищи, питания в полевых условиях, и обеспечены продуктами питания", - говорится в сообщении.

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На фото ГСЧС видно, что для пожарных оборудовали обогреваемые палатки.

Также утверждается, что завтракают и ужинают пожарные в развернутых пунктах, а обеды им доставляются к месту тушения пожаров. Для сводных отрядов еду готовят в пунктах жизнеобеспечения и в столовой Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения в Чернобыле.

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Напомним, в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уже 17-ый день тушат пожары.

Мы сообщали, что 14 апреля в Зоне отчуждения пошли дожди, и открытый огонь удалось потушить, но уже через пару дней ураганный ветер, который обрушился на Киев и область, повторно раздул пожар.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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зона отчуждения пожар чернобыльская зона

Источник: Сегодня

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