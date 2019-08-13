В сети появилось видео, как в Киеве пассажиры толкают сломанный троллейбус

В Киеве во вторник, 13 августа, жители Троещины стали очевидцами того, как пассажиры одного из троллейбусов толкают его по проспекту Маяковского.

Соответствующее видео опубликовано в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

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"Утренняя зарядочка нежданно получилась на пассажиров троллейбуса, который отказался ехать по Маяковского", – говорится в подписи к видео.

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Это уже не первый подобный случай в столице. В прошлом месяце троллейбус 45-го маршрута, который курсирует между станциями метро "Васильковская" и "ВДНХ", сломался прямо на выезде из депо, заблокировав проезд по улице Максимовича. В итоге пассажиры и водители в итоге толкали транспортное средство обратно в депо, чтобы освободить дорогу.

Ранее водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

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