В Киеве пассажирам пришлось толкать в депо сломавшийся посреди дороги троллейбус: видео

Инцидент произошел на троллейбусе 45-го маршрута

В Киеве троллейбус 45-го маршрута, который курсирует между станциями метро "Васильковская" и "ВДНХ", сломался прямо на выезде из депо, заблокировав проезд по улице Максимовича.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", пассажиры и водители в итоге толкали транспортное средство обратно в депо, чтобы освободить дорогу.

"Возникает вполне законный вопрос – а почему на маршрут выпускают неисправный общественный транспорт?" – говорится в подписи к опубликованному в социальных сетях видео.

Ранее житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

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