В столичном санатории строитель изнасиловал молодую женщину

Задержанный отрицает свою причастность к изнасилованию, а прокуратура заявляет, что за три дня после инцидента уже "получено достаточно доказательств"

В столичном санатории на территории Пущи-Водицы 49-летний мужчина 5 апреля изнасиловал молодую женщину. Подозреваемого задержали, но он отрицает свою причастность к преступлению, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Как стало известно, строитель, который делал ремонтные работы и проживал в указанном санатории, встретив девушку одного из товарищей, с применением физической силы изнасиловал ее. Несмотря на то что злоумышленник, совершив преступление, полностью отрицал свою причастность к нему, по результатам качественного досудебного расследования и процессуального руководства получено достаточно доказательств для сообщения мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 152 УК Украины", – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Киеве задержали 19-летнего парня, который подозревается в изнасиловании 11-летней школьницы и вымогательстве у нее денег.

Также мы писали о том, как в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери. Полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника, но он отказался признавать свою вину.

Кроме того, ранее мы сообщали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил обидчику своей жены – человеку, который изнасиловал супругу.

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