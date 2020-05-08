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В столичной больнице произошла резня

8 мая, 13:57

Наталья Руда

ЧП произошло в больнице скорой помощи в Деснянском районе

В столичной больнице скорой помощи, которая находится в Деснянском районе, произошла резня в ночь на пятницу, 8 мая. Об этом сообщается на странице "Муниципальной охраны" в Facebook.

"Неадекват в больнице порезал соседа по палате. Киев. Больница скорой помощи. Около двух часов ночи один из пациентов нейрохирургии нанес несколько ударов ножом своему соседу по палате. Нападающий задержан дежурным нарядом "Муниципальной охраны", – говорится в сообщении.

Уточняется, что причины конфликта выясняют правоохранители.

Напомним, в столичном троллейбусе ранее произошла поножовщина. Также сообщалось о подобном ЧП в зале игровых автоматов на улице Галицкой. Там мужчина серьезно ранил одного из посетителей и быстро скрылся с места преступления.

Кроме того, в Белой Церкви мужчина с ножом напал на людей возле АЗС и ранил троих из них. Инициатор конфликта получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а все трое товарищей – ножевые ранения различной степени тяжести.

А в Чернигове напали на коммунальщика – мужчину несколько раз ударили ножом.

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Киев пациенты резня

Источник: Сегодня

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