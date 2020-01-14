В Ровенской области мужчина убил и расчленил слепую жену

Тело матери обнаружил ее 55-летний сын, который и вызвал полицию

В Ровенской области произошло убийство с расчленением / Фото: Нацполиция

В Ровенской области полицейские задержали жителя села Городец, который подозревается в убийстве своей незрячей жены и расчленении ее тела. По данным стражей порядка, подозреваемый нанес удары по телу жены, а потом отрезал верхние и нижние конечности.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, о преступлении копам заявил 55-летний сын погибшей. Он сообщил, что нашел окровавленное теле матери возле дома.

По его словам, во дворе лежало расчлененное тело 87-летней хозяйки, а рядом – топор и нож. 86-летний муж погибшей на тот момент находился в доме. Объяснить, что произошло, он не смог, отметив лишь, что возился по хозяйству.

Полицейские установили, что он нанес топором множественные удары по телу жены и в дальнейшем отрезал верхние и нижние конечности. Судебно-медицинские эксперты будут устанавливать причину и другие обстоятельства смерти женщины.

Мужчину задержали, но из-за ухудшения состояния здоровья его поместили в специальную палату под круглосуточную охрану.

Полицейские также выяснили, что жена потеряла зрение и была ограничена в передвижении и ухаживал за ней муж, который также имел проблемы со зрением. Соседи характеризуют семью, которая воспитала двух дочерей и сына, только с положительной стороны, в том числе и 86-летнего мужчину.

Напомним, ранее столичная полиция сообщила подробности резонансного убийства пенсионерки в Киеве. В частности, сообщалось, что женщина познакомилась с мужчиной в интернете, на первом свидании он привел ее в квартиру в жилом доме на улице Зодчих, начал угрожать и показал тело убитой бабушки в шкафу. Женщина сбежала и сообщила о ЧП в полицию.

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