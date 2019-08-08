В Вышгороде разбойник жестоко избил и ограбил женщину

Мужчину сейчас судят за несколько преступлений – в том числе за убийство

Правоохранители в Киевской области задержали злоумышленника, который совершил разбойное нападение на женщину, сообщает полиция столичного региона.

Злоумышленник позвонил в дверь и хозяйка открыла, так как ждала знакомого. Он начал бить женщину кулаком в лицо и угрожать ножом, требуя деньги. Не на шутку испугавшись, она отдала тысячу долларов США. Злоумышленник забрал еще и другие вещи – золотые украшения, ноутбук, телефон и банковские карточки, после чего связал свою жертву и сбежал. Однако, ей удалось позвонить по спецлинии "102" и сообщить о нападении.

Благодаря оперативной работе полиции уже через несколько часов установили личность злоумышленника. Задержали его в игровых автоматах, где он уже тратил деньги. Задержанный 37-летний киевлянин находится в изоляторе временного содержания.

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Как рассказал полицейским о себе нападавший, сейчас одним из областных судов рассматриваются обвинения о совершении им тяжких преступлений, среди которых и убийство.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос объявления мужчине о подозрении в совершении данного преступления. Меру пресечения ему выберет суд.

Ранее сообщалось, что в Одессе двое мужчин под видом полицейских ворвались в арендованную туристами-иностранцами квартиру и ограбили их. Чтобы попасть в жилище, преступники представились правоохранителями. Иностранные гости, услышав о необходимости проверки документов, сразу открыли им двери. Разбойники ворвались в квартиру и, угрожая пистолетом, ограбили туристов. После этого "гости" скрылись.

Напомним, не так давно под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.

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