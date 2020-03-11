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Вандалы изуродовали фонтан в центре Киева

11 марта, 15:20

Наталья Руда

Коммунальщики отмывают с чаши фонтана рисунки

В Киеве вандалы разрисовали чашу фонтана в сквере возле Контрактовой площади. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений в Подольском районе.

Сейчас коммунальщики пытаются отмыть фонтан.

"Удалить автокраску (краску в баллончиках) чрезвычайно сложно, а с некоторых поверхностей невозможно. Мы стараемся держать наши балансовые территории ухоженными. Отчищаем фонтан на Контрактовой площади", – говорится в сообщении.

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Напомним, что фонтаны на столичном Подоле регулярно подвергаются нападкам хулиганов. В прошлом году юных вандалов, которые разукрасили старейший киевский фонтан "Самсон" на Контрактовой площади, задержали во время разрисовки.

Также сообщалось, что неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной. Скульптуру музы, которая держит венок, щедро облили разноцветными красками – черной, ярко красной, зеленой. Также на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Тем временем в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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Киев вандалы фонтан

Источник: Сегодня

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