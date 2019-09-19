"Веселый и непредсказуемый" кузнец. Что известно о "подрывнике" моста Метро в Киеве Алексее Белько

Товарищи Белько в Крыму и по службе отмечают, что он был нормальным человеком

В СМИ появилась информация о личности Алексея Белько, который вечером 18 сентября угрожал в Киеве взорвать мост Метро и госучреждения, но был задержан спецназом КОРД без единого выстрела. Как пишет "Обозреватель", 42-летний Белько является уроженцем аннексированного Крыма.

Какое-то время назад Белько уехал из Крыма, а на полуострове у него остались бывшая супруга и сын подросткового возраста. Его крымские товарищи отмечают, что он был веселым и хорошим человеком, однако "ожидать от него можно было все что угодно".

В Крыму мужчина работал кузнецом и его знали как хорошего мастера, который может выполнить любой заказ. При этом в СМИ отмечается, что с семьей он перестал общаться, а в столице жил с девушкой (по некоторым данным Аленой), отношения с которой в последнее время у него разладились. При этом также пишут, что якобы причиной разлада стала измена с ее стороны.

Фото из социальных сетей Реклама

Также известно, что Белько занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи военной части А 3628 в Броварах, в июне получил воинское звание старшего сержанта, но при этом 26 июня Белько судили за самовольное оставление части, он просидел семь дней на гауптвахте.

В тренде Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: видео и фото

Вместе с тем, сослуживцы мужчины предполагают, что он пошел на отчаянный шаг в столице, потому что "не выдержал и решил действовать".

"И политика, и девушка, служба, война… Все вместе. Видимо, не выдержал и решил действовать. У него есть дух, есть сила, у него другие ценности. Просто хотел привлечь внимание", – цитируют журналисты сослуживца Белько.

Те же, кто знают Белько по войне на Донбассе, отмечают, что он был нормальным парнем, не страдал наркозависимостью.

Ранее сослуживец Белько Роман Семисал прокомментировал поведение товарища, пояснив мотивы его поступка. Также смотрите в сюжете подробности задержания "подрывника":

Видео: Нацполиция

Все подробности в спецтеме Угроза теракта на мосту Метро в Киеве

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама