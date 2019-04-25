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Водителя Audi, устроившего кровавое ДТП в Киеве, оставили за решеткой

Сегодня, 16:27

Подозреваемый в смертельном ДТП был в состоянии наркотического опьянения

Фото: А.Ракитин, Сегодня

Водителя Audi, устроившего массовое ДТП на площади Победы в Киеве 31 января 2019 года, оставили под стражей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В четверг, 25 апреля, Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты на решение Шевченковского районного суда, который продлил меру пресечения в виде содержания под стражей водителю Audi, подозреваемому в совершении масштабного ДТП на площади Победы", – говорится в сообщении.

Сторона защиты просила суд отменить соответствующее решение и выбрать подозреваемому новую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Однако прокурор напомнила, что подозреваемый в момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения (в его моче обнаружили три вида наркотиков).

Напомним, что водитель Audi ехал по ул. Дмитриевской в направлении Старовокзальной, зацепил Volkswagen, а потом на скорости врезался в автомобиль Mazda, стоящий в тянучке. От удара машины разлетелись и задели еще три — Toyota, Daewoo и Skoda. В результате аварии погибла женщина-водитель Mazda.

Ранее сообщалось, что на Столичном шоссе в районе Чапаевки произошла крупная авария с пострадавшими. Там микроавтобус Mercedes-Benz Vito вез людей из города Кропивницкий в Борисполь. В салоне, кроме водителя, находилось восемь пассажиров: четыре женщины и четыре ребенка. Также смертельная авария произошла на Северном мосту в Киеве, погиб один пассажир и водитель. 


Также мы писали, что в Сумской области столкновение двух легковушек унесло жизни четырех человек.

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Тег Киев, ДТП, суд

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Сегодня

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