Возле Верховной Рады в Киеве столкнулись три авто: есть пострадавшие
Возле Мариинского парка столкнулись три автомобиля
В Киеве на улице Грушевского неподалеку от Верховной Рады утром в пятницу, 12 апреля, произошло серьезное ДТП.
Как сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook, возле Мариинского парка столкнулись три автомобиля – две машины, которые ехали в попутном направлении, и Lanos, двигавшийся по встречной полосе.
По предварительной информации, в результате аварии пострадал водитель Lanos. Две машины получили повреждения, а обломки разлетелись по всей дороге.
На месте работают патрульные и медики. Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, два человека пострадали в результате ДТП на улице Мечникова близ станции метро "Кловская" в Киеве в ночь на пятницу, 12 апреля. Там Hyundai Accent, в котором было три человека, врезался в Ford Transit, стоявший на обочине дороги.
Ранее сообщалось, что в Днепре грузовик, у которого отказали тормоза, на большой скорости врезался в 11 автомобилей.
Также накануне серьезное ДТП произошло на Шулявке недалеко от ТЦ на улице Вадима Гетьмана, 6. Около 15:00 там столкнулись фура и две легковушки – Nissan и Toyota. В результате ДТП грузовой автомобиль практически полностью перекрыл улицу Вадима Гетьмана.
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