Взрыв дома на Позняках в Киеве засняла камера наблюдения: видео

Взрыв был такой силы, что установленная за несколько сотен метров камера пошла ходуном

Очевидцы взрыва газа в киевском районе Позняки опубликовали сам момент трагедии, которая унесла жизни троих людей.

Реклама

Видеокадры аварии в Дарницком районе столицы были сняты камерой, установленной на парковке неподалеку от дома, где и случился взрыв.

Как видно, взрыв был такой силы, что установленная за несколько сотен метров камера пошла ходуном.

Сам ролик был опубликован в Facebook-группе dtp.kiev.ua:

В тренде Пострадавшим от взрыва в Киеве оплатят новое жилье: Кабмин обнародовал решение

Напомним, что утром 21 июня в многоквартирном доме на ул. Саломеи Крушельницкой в Киеве прогремел взрыв, в результате которого были разрушены этажи с четвертого по седьмой. Премьер-министр Денис Шмыгаль взял ситуацию под личный контроль.

Реклама

Изначально допускалось, что причиной взрыва могло быть детонационное устройство, однако позже стало известно, что случившееся квалифицировали как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности при обращении с газом, что привело к тяжким последствиям. В связи с этим было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины.

Тем временем жителей аварийного дома отселили, а чтобы здание не рухнуло целиком, в нем установили укрепляющие балки.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама