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Взрыв дома на Позняках в Киеве засняла камера наблюдения: видео

22 июня, 19:31

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Взрыв был такой силы, что установленная за несколько сотен метров камера пошла ходуном

Очевидцы взрыва газа в киевском районе Позняки опубликовали сам момент трагедии, которая унесла жизни троих людей.

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Видеокадры аварии в Дарницком районе столицы были сняты камерой, установленной на парковке неподалеку от дома, где и случился взрыв.

Как видно, взрыв был такой силы, что установленная за несколько сотен метров камера пошла ходуном.

Сам ролик был опубликован в Facebook-группе dtp.kiev.ua:

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Напомним, что утром 21 июня в многоквартирном доме на ул. Саломеи Крушельницкой в Киеве прогремел взрыв, в результате которого были разрушены этажи с четвертого по седьмой. Премьер-министр Денис Шмыгаль взял ситуацию под личный контроль.

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Изначально допускалось, что причиной взрыва могло быть детонационное устройство, однако позже стало известно, что случившееся квалифицировали как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности при обращении с газом, что привело к тяжким последствиям. В связи с этим было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины.

Тем временем жителей аварийного дома отселили, а чтобы здание не рухнуло целиком, в нем установили укрепляющие балки.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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