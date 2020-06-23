Взрыв дома в Киеве: погибшего опознал сосед

Погибшего, тело которого было найдено под обломками дома на Позняках, где произошел взрыв, опознал сосед. Это мужчина, 1967 г.р.. Судьба одного человека остается неизвестной.

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Об этом сообщает сайт ГСНС.

С начала проведения работ из-под завалов извлечены тела 4 человек.

В связи с постоянной угрозой обрушения конструкций и ограниченным пространством для работы инженерной техники спасатели работают вручную, с применением коленчатых подъемников и подъемного крана.

"Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления лиц, судьба которых остается неизвестной", – говорится в сообщении на сайте.

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Всего на месте происшествия работает 42 единицы техники и 211 человек, из них от ГСНС 19 ед. техники и 91 чел. личного состава, в том числе кинологи.

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Напомним, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Уже через 10 минут после получения сигнала подразделения ГСНС приступили к поиску и спасению людей: из подъезда эвакуировали 23 человека, из-под завала достали 3 человека.

Ранее сообщалось, что в полиции озвучили основную версию взрыва дома на Позняках в Киеве.

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Взрыв квалифицирован правоохранительными органами по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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