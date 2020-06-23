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Взрыв дома в Киеве: погибшего опознал сосед

23 июня, 01:40

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Судьба одного человека остается неизвестной

Погибшего, тело которого было найдено под обломками дома на Позняках, где произошел взрыв, опознал сосед. Это мужчина, 1967 г.р.. Судьба одного человека остается неизвестной.

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Об этом сообщает сайт ГСНС.

С начала проведения работ из-под завалов извлечены тела 4 человек.

В связи с постоянной угрозой обрушения конструкций и ограниченным пространством для работы инженерной техники спасатели работают вручную, с применением коленчатых подъемников и подъемного крана.

"Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления лиц, судьба которых остается неизвестной", – говорится в сообщении на сайте.

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Всего на месте происшествия работает 42 единицы техники и 211 человек, из них от ГСНС 19 ед. техники и 91 чел. личного состава, в том числе кинологи.

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Напомним, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Уже через 10 минут после получения сигнала подразделения ГСНС приступили к поиску и спасению людей: из подъезда эвакуировали 23 человека, из-под завала достали 3 человека.

Ранее сообщалось, что в полиции озвучили основную версию взрыва дома на Позняках в Киеве.

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Взрыв квалифицирован правоохранительными органами по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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Киев взрыв дом тело сосед позняки опознание

Источник: Сегодня

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