В селе под Одессой из-за взрыва газа разрушился жилой дом

В частном доме в селе Александровка Одесской области из-за взрыва бытового газа частично разрушился жилой дом.

В пресс-службе облуправления ГСЧС говорят, что получили сообщение о ЧП на ул. Пушкинской в субботу вечером.

"Разрушилась крыша пристройки частного жилого дома. Вероятной причиной взрыва стала неисправность газового оборудования", — рассказывают в ведомстве, уточняя, что на месте происшествия не было возгорания.

К счастью, в момент взрыва в доме никого не было, поэтому ЧП обошлось без пострадавших. От аварийных конструкций и строительного мусора территорию домовладения после случившегося расчищали восемь спасателей.

Ранее сообщалось, что утром 10 мая во Львове произошел взрыв в заведении общественного питания, была ранена 17-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции области. Копы предположили, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.

Напомним, в Одессе утром 8 мая на улице Бабеля, 27 произошел взрыв в частном одноэтажном доме. Пострадал владелец.

А в апреле взрыв газа произошел в Харькове. Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на территории частного домовладения по адресу улица Гетманская, 107, взорвалась летняя кухня. В результате происшествия пострадали двое мужчин, которые на момент взрыва находились в постройке. Пострадавших доставили в ожоговый центр города.