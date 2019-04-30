Взрыв гранаты в Киеве: шокирующие подробности семейной трагедии

Причиной жуткой истории мог быть семейный конфликт

Взрыв в столичной многоэтажке. Мужчина подорвался на гранате вместе с гражданской женой. Подрывник погиб сразу, его сожительница от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов. На месте взрыва побывали "Сегодня" и выяснили: причиной жуткой истории мог быть семейный конфликт.

Рванула граната в квартире на первом этаже. Видно, что осколки пробили стекло. Жалюзи закрывают то, что оставил после себя взрыв. О трагедии говорит разорванный окровавленный матрас, лежащий возле мусорных баков напротив дома. Юлия живет в соседнем подъезде, говорит, только подошла к дому – и рвануло.

В квартире, где произошел взрыв, жила неженатая пара. Мужчина нигде не работал, рассказала "Сегодня" соседка. Конфликтов ни с кем не имел, но постоянно был раздражен.

"Явных таких конфликтов, которые бы стали достоянием жильцов, соседей – их не было. Его все раздражало - капает с кондиционера, он подхождит ко мне и говрит – там капает. Он был человеком раздражительным, скорее всего и вспыльчивым", – делится женщина.

В ночь трагедии в квартире было три человека. Как выяснили следователи, на кухне была мать хозяйки квартиры, а в другой комнате – супруги. Там мужчина и выдернул чеку. Граната разорвалась в руке, и он скончался на месте. Жену госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Взрыв произошел в спальной комнате квартиры. Следы были видны на матрасе и на стенах комнаты. Непосредственно на месте взрыва были 44-летний мужчина и его 38-летняя сожительница, а в другой комнате была мать погибшей женщины", – рассказал Евгений Ласкин, спикер Дарницкого управления полиции города Киева.

Собственно, мать и вызвала полицию. Жертв могло быть больше. Потому что у погибшей есть дочери-близнецы, которые в тот день находились у родного отца. Женщина от ранений скончалась в больнице через два часа после взрыва.

Также "Сегодня" узнали, что покойный не был военным, а вот откуда у него граната – следователи еще выясняют.

Между тем, мужчине, который пострадал из-за взрыва гранаты в Харькове, ампутировали ноги.





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