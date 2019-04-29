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Подробности взрыва в Харькове: пострадавшему ампутировали ноги

29 апреля, 12:19

Мужчина находится в реанимации, он в тяжелом состоянии

Фото: полиция
Фото: полиция.

Мужчине, который пострадал из-за взрыва гранаты в Харькове, ампутировали ноги. Об этом сообщили в мэрии со ссылкой врачей больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

"Мужчина находится в реанимации, он в тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, ноги ему пришлось ампутировать", – отметили в пресс-службе городского совета.

Напомним, 28 апреля на улице Старо-Григоровской 33-летний мужчина бросил гранату в салон автомобиля. В нем находился 45-летний мужчина. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

Злоумышленник задержан. По данному факту начали уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее в Киеве в квартире жилого дома взорвалась граната. В результате взрыва погибли двое людей. Мужчина погиб на месте, а женщину с ранениями госпитализировали в больницу, но спустя несколько часов она скончалась.

Кроме этого, в Киеве правоохранители задержали 15-летнего подростка, который нанес ножевые ранения своей матери и бабушке. Их госпитализировали со множественными ранениями головы и тела.  Он пояснил, что между ним и матерью возник конфликт, в ходе которого он схватился за нож.

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Тег взрыв, граната, салон

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