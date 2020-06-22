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Взрыв многоэтажки в Киеве: что сейчас происходит на месте ЧП (фото, видео)

22 июня, 07:37

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Под завалами спасатели нашли троих погибших

На месте взрыва в десятиэтажном жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе Киева до сих пор работают спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС.

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"По состоянию на 6:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено трое погибших. Эвакуированы 23 человека. Деблокированы три человека. Осуществлено укрепление строительных конструкций", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте трагедии работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ДСНС и сотрудники Национальной полиции. По данным спасателей, во время взрыва в доме травмы получили пять человек.

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Также там работают психологи, которые оказывают психологическую помощь эвакуированным жителям дома.

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"Всего для проведения работ привлечено более 460 человек и 70 ед. техники, из них от ДСНС 170 человек и 30 ед. техники, в том числе 1 кинологический расчет", - добавили в ГСЧС.

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Ранее мы сообщали, что, по информации спасшихся из дома, под обломками могли находиться четверо жильцов.

Все подробности читайте в спецматериале на сайте "Сегодня": "Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках".

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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Киев фото видео взрыв спасатели ГСЧС дарницкий район

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