Взрыв многоэтажки в Киеве: что сейчас происходит на месте ЧП (фото, видео)

На месте взрыва в десятиэтажном жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе Киева до сих пор работают спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС.

Реклама

"По состоянию на 6:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено трое погибших. Эвакуированы 23 человека. Деблокированы три человека. Осуществлено укрепление строительных конструкций", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте трагедии работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ДСНС и сотрудники Национальной полиции. По данным спасателей, во время взрыва в доме травмы получили пять человек.

Реклама

Также там работают психологи, которые оказывают психологическую помощь эвакуированным жителям дома.

В тренде Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках

"Всего для проведения работ привлечено более 460 человек и 70 ед. техники, из них от ДСНС 170 человек и 30 ед. техники, в том числе 1 кинологический расчет", - добавили в ГСЧС.

Реклама

Ранее мы сообщали, что, по информации спасшихся из дома, под обломками могли находиться четверо жильцов.

Все подробности читайте в спецматериале на сайте "Сегодня": "Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках".

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама