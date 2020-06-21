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"Было впечатление, что подрывается весь район": реакция местных жителей на взрыв в Киеве

21 июня, 12:01

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Возле дома, где случился взрыв, расположена баскетбольная площадка

На Позняках в Киеве после взрыва в многоэтажном доме в соседних зданиях перекрыли газ. Об этом пишет местная жительница Алла Николаенко в Facebook.

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"Час назад это произошло в нашем соседнем доме, взрыв был просто страшен. (...) Было впечатление, что подрывается весь район. Осколки, окна засыпали баскетбольную площадку, где чудом не было детей, потому что там всегда гуляют мамочки с малышами. Мужчина, который выгуливал собаку, лежал на асфальте. Крышу Таврии (автомобиля, – ред.) внизу провалило. Но это было только начало. Уже есть одна жертва. Под завалами ищут людей. Наши дома попросили перекрыть газ", – написала женщина.

Также пользователь сети Gina Blake рассказала, как после взрыва из расположенного рядом торгового центра начали выбегать люди, думая, что это взорвался чей-то автомобиль.

"Заехала как раз в это время в эпицентр. Была на парковке. Все машины подпрыгнули. С эпицентра начали выбегать люди. Был просто хлопок. Все подумали, что на парковке взорвалась машина. Дым рассеялся и открылось страшное!", - написала она.

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"Ничего себе хлопок, там такое эхо и дикий взрыв был. Окна в соседних домах тряслись, я уже не говорю про сигнализацию машин", – прокомментировала Anna Zhykova.

Напомним, после взрыва на ул. Соломии Крушельницкой спасатели нашли погибшего.

Также появились видео с места происшествия. На кадрах можно увидеть, как после мощного взрыва 10-этажный дом укрывают клубы дыма, а свидетели этого происшествия не могут сдержать эмоций.

Видео: Киев Оперативный
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Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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