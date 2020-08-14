Взрыв на Позняках в Киеве: пострадавшим начали выплачивать деньги на ремонт новых квартир

Пострадавшие в результате взрыва в жилом доме на Позняках киевляне начали получать от города деньги на ремонт и обустройство нового жилья.

Реклама

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко после встречи с жителями дома на Крушельницкой, где произошел взрыв.

Кличко отметил, что 13 августа одна из семей из поврежденного дома, которая оформила необходимые документы, получила от города 300 тысяч гривен финансовой помощи на ремонт нового жилья.

"Напомню, ранее Киевсовет поддержал мое предложение и выделил 20 миллионов гривен на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на Позняках, где произошел взрыв. Средства получат 40 семей, оставшихся без жилья. Речь идет о том, чтобы обеспечить людям ремонт и необходимую мебель и бытовую технику в новые квартиры, которые дал Офис президента", - сказал Кличко.

Он уточнил, что город оказал помощь пострадавшим жителям в размере от 50 тыс. до 100 тыс. гривен. Кроме того, фонд "Будущий Киев" выделил им по 2,5 тысячи гривен на восстановление утраченных документов.

Реклама

Вместе с тем, пострадавшие при взрыве на Крушельницкой живут еще во временном жилье.

Читайте также: Взрыв на Позняках: пострадавшие так и не переехали в новое жилье

Напомним, новости "Сегодня" ранее писали, что дом на столичных Позняках, который пострадал от взрыва 21 июня, будут сносить. Но прежде, чем это сделать, необходимо провести некоторые работы, чтобы процесс демонтажа не угрожал новым обрушением.

Кроме того, президент Владимир Зеленский 13 августа сообщил, что уже все пострадавшие при взрыве на Позняках семьи получили новые квартиры.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама