Судьбу поврежденного взрывом дома на Позняках решили окончательно

21 семья из пострадавшего дома получила сертификаты на новые квартиры, остальные пока ждут их от властей

Дом на столичных Позняках, который пострадал от взрыва 21 июня, будут сносить. Но прежде, чем это сделать, необходимо провести некоторые работы, чтобы процесс демонтажа не угрожал новым обрушением. Как именно будет проходить процесс демонтажа, узнавал сайт "Сегодня".

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В управлении по вопросам гражданской защиты Киевского городской государственной администрации поясняют, что пострадавшее от взрыва здание на улице Крушельницкой, 1/5 нужно укрепить, для его безопасного демонтажа.

"Специалисты Научно-исследовательского проектного института строительного производства разрабатывают проект по укреплению пострадавшего здания на улице Крушельницкой, 1/5. Перед тем, как разобрать дом, его нужно укрепить. Параллельно с работой над проектом демонтажа идет процесс по созданию крепежа для пострадавшего здания. Проектировщики придумали специальную конструкцию, которая будет вставляться во внутрь образовавшегося провала в доме, чтобы укрепить поврежденные конструкции", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Это будет металлическая конструкция, при помощи которой подопрут 9 и 10 этажи поврежденного взрывом здания. Также будет установлена сквозная металлическая балка, которой зафиксируют аварийные плиты, они могут выпасть со стороны двора.

"После того, как крепеж будет установлен на здании, начнется процесс выноса личных вещей жителей из пострадавших квартир. Когда они заберут свое имущество, начнем разбирать дом", – поясняет Роман Ткачук.

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Он добавляет, что за состоянием поврежденного здания постоянно следят сотрудники строительной лаборатории.

"Они с определенной периодичностью приезжают к дому и ведут за ним наблюдение – по поставленным маякам проводят все необходимые замеры. Пока по их данным, здание не разрушается, все показатели находятся в приделах нормы. Напомню, что руководством города была поставлена задача полностью разобрать пострадавший от взрыва дом до начала отопительного сезона", – добавляет Роман Ткачук.

Конкретных дат начала работ по укреплению дома и его демонтажа чиновники пока не называют. Проект еще нужно утвердить. А отопительный сезон обычно стартует в городе 14 октября, в зависимости от погодных условий.

Жители пострадавшего дома говорят, что знают о планах властей про укрепление здания перед его сносом. Их регулярно информируют представители Дарницкой РГА, отвечая на все интересующие вопросы.

"На данный момент жильцам уже выдан 21 сертификат на квартиры, еще их ждут 19 семей. Всего пострадало 40 квартир. В ближайшие дни у нас запланирована встреча с властями. Жильцам обещают выдать новые сертификаты, но о точном их количестве пока неизвестно. Дом уже почти два месяца охраняют правоохранители. Вещей из квартир мы пока не можем забирать. Но мы ощущаем поддержку со стороны властей – настроены оптимистично и с надеждой на быстрое решение наших проблем", – рассказала сайту "Сегодня" Марина Писаненко, родители которой проживали в квартире №223.

Кстати, две семьи из пострадавшего дома уже оформили право собственности на новые квартиры. Люди надеются, что этот процесс ускорится, и они смогут заняться обустройством нового жилья.

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21 августа жители планируют снова собраться возле своего дома, спустя два месяца после взрыва. Напомним, в результате ЧП погибли пять человек. Десятки людей остались без жилья.

Как выглядел дом после прогремевшего мощного взрыва смотрите на видео, которое сняли с квадрокоптера:

Видео: YouTube Alexander Ovdiy

Как пережили взрыв жители дома и что происходило на месте трагедии, смотрите в нашем сюжете:

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