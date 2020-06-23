Взрыв на Позняках в Киеве: спасатели завершили поисковую операцию (видео)

За дальнейшие работы будет отвечать уже КГГА

На столичных Позняках, где произошел взрыв в жилой многоэтажке, после полудня во вторник, 23 июня, завершили поисково-спасательные работы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"По состоянию на 14:00 23 июня поисково-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме на ул. Саломеи Крушельницкой 1/5 в столице завершены. Всего подразделениями ГСЧС изъято из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет", – говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что дальнейшее планирование и разбор разрушенного подъезда будут организованы Киевской городской государственной администрацией (КГГА).

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Напомним, что взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках произошел утром 21 июня. Вследствие взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. В результате ЧП погибли пять человек – две женщины и трое мужчин.

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Основной версией трагедии в доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5 полиция называет взрыв газовоздушной смеси.

Для решения жилищной проблемы жильцов аварийного дома, как писали новости "Сегодня", власти столицы готовы выделить 30 миллионов гривен.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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