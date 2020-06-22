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Взрыв на столичных Позняках: жильцы разрушенного дома рассказали о причине ЧП

22 июня, 10:07

Наталья Руда Наталья Руда

Киевляне говорят, что за несколько дней до инцидента из квартиры пожилой женщины был слышен запах газа

Жильцы дома по улице Саломеи Крушельницкой, 1/5 на столичных Позняках, где накануне произошел взрыв, рассказали о причинах ЧП. В частности, как пишет на своей странице в Facebook журналист Виталий Тысячный, взрыв произошел в квартире пенсионерки, откуда за несколько дней до инцидента был слышен запах газа.

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"Поговорил с жителями подъезда. По их словам, в квартире жила бабушка. Любила голубей, кормила их.
Последние несколько дней (как говорят соседи) воняло у нее из квартиры газом. Вызывали службу, а та игнорировала. В итоге бабушка, похоже, не почувствовала газ и включила комфорку. От взрывной волны ее выкинуло на улицу. Десятки людей оказались на улице", – сообщил Тысячный.

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Ранее сообщалось, что за день до взрыва в многоэтажке на улице Крушельницкой проводили проверку счетчиков. В "Киевгазе" заявили, что состояние сетей в доме было удовлетворительным.

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Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках

Напомним, взрыв в жилой многоэтажке, в результате которого погибли три человека, квалифицирован правоохранительными органами по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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Подробнее о трагедии смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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газ Киев взрыв позняки

Источник: Сегодня

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