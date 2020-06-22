Взрыв на столичных Позняках: жильцы разрушенного дома рассказали о причине ЧП

Жильцы дома по улице Саломеи Крушельницкой, 1/5 на столичных Позняках, где накануне произошел взрыв, рассказали о причинах ЧП. В частности, как пишет на своей странице в Facebook журналист Виталий Тысячный, взрыв произошел в квартире пенсионерки, откуда за несколько дней до инцидента был слышен запах газа.
"Поговорил с жителями подъезда. По их словам, в квартире жила бабушка. Любила голубей, кормила их.
Последние несколько дней (как говорят соседи) воняло у нее из квартиры газом. Вызывали службу, а та игнорировала. В итоге бабушка, похоже, не почувствовала газ и включила комфорку. От взрывной волны ее выкинуло на улицу. Десятки людей оказались на улице", – сообщил Тысячный.
Читайте также: Взрыв газа в высотке на Позняках: что сейчас происходит на месте ЧП (фото, видео)
Ранее сообщалось, что за день до взрыва в многоэтажке на улице Крушельницкой проводили проверку счетчиков. В "Киевгазе" заявили, что состояние сетей в доме было удовлетворительным.
Напомним, взрыв в жилой многоэтажке, в результате которого погибли три человека, квалифицирован правоохранительными органами по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Подробнее о трагедии смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк