Взрыв на Житомирской трассе в Киеве: в полиции раскрыли подробности

К автомобилю, который находился на перекрестке, подъехал мотоциклист, после чего прогремел взрыв

/ Фото: dtp.kiev.ua

Вечером в среду, 6 ноября, на линию 102 полиции Киева поступило сообщение о взрыве автомобиля, который произошел в Святошинском районе города Киева. Сразу на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"Было установлено, что к автомобилю, который находился на перекрестке, подъехал мотоциклист, личность которого на данный момент не установлена, после чего прогремел взрыв. Как установлено, в салоне автомобиля находились три человека, двое из которых в тяжелом состоянии госпитализированы. Их личности устанавливаются. Также в автомобиле обнаружен труп еще одного человека. На данный момент в Единый реестр досудебных расследований следственным управлением главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены ведомости по факту умышленного убийства по статье 115 ч.2 ККУ", – сообщил представитель следственного управления полиции Киева.

По его словам, на данный момент проводятся следственно-оперативные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств преступления.

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Взрывотехники осматривают место происшествия и автомобиль. Позже будет назначен ряд криминалистических экспертиз, в том числе и взрывотехническая, которая определит, какое это было взрывное устройство.

"На данный момент введена в действие специальная полицейская операция, принимаются необходимые меры по установлению личности преступника", – заявили в полиции.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области в салоне автомобиля, который двигался по автодороге "Киев – Переяслав-Хмельницкий" на большой скорости, взорвалась граната, водитель погиб.

А в Оболонском районе Киева неизвестный бросил гранату в автомобиль, припаркованный на проспекте Героев Сталинграда.В результате инцидента пострадал один человек, который был госпитализирован.

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