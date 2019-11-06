В Киеве бросили взрывчатку на крышу маршрутки: много пострадавших

На Житомирской трассе в Киеве вечером 6 ноября неизвестный бросил взрывчатку на крышу маршрутки.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

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"Теракт в Киеве на Житомирской трассе: на развороте на Чайки мотоциклист кинул на крышу маршрутки взрывное устройство и скрылся. Много пострадавших, все живы", - говорится в сообщении.

В результате взрыва задело также около 5 машин, которые стояли на светофоре на красный свет.

На месте работают спасатели, четыре машины скорой помощи и полиция. Введен оперативный план "Перехват".

Напомним, на улице Пушкинской, 34 в центре Киева вечером во вторник, 22 октября, прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Напомним, недавно в Крюковщине под Киевом на гранате подорвалась девушка. Взрыв прогремел в десяти метрах от одного из жилых комплексов.

Также в Фастове мужчина угрожал взорвать гранату на центральной площади города. Оперативники задержали нарушителя неподалеку от этой площади. Им оказался 35-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, бывший военнослужащий. Гранату изъяли, а его отправили для дачи показаний в отдел. Мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы по ст. 259 УКУ.

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