В Одесской области во дворе жилого дома взорвалась граната
Ночью в Рени произошел взрыв боевой гранаты
В Одесской области в ночь на 19 февраля во дворе жилого дома в городе Рени взорвалась граната. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, ночью в Ренийское отделение полиции поступила информация о том, что во дворе одного из частных домовладений произошел взрыв. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и взрывотехники.
В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты обломки взрывного устройства, похожего на гранату РГН (наступательная противопехотная осколочная ручная граната ударно-дистанционного действия).
В результате взрыва происшествия люди не пострадали. Изъятые вещественные доказательства были направлены на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство по статье "хулиганство". Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные к нему злоумышленники.
Напомним, ранее в одну из школ Измаила в Одесской области учительница принесла боевую гранату. По словам педагога, она обнаружила снаряд у себя дома еще 22 года назад, а в школу принесла якобы в качестве учебного пособия.
Также мы писали о том, как на территории кафедры физического воспитания медуниверситета Ивано-Франковска полицейские обнаружили и обезвредили гранату.
Кроме того, в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.
Мы также писали, что в ночь на 8 января в отделении интенсивной терапии Тернопольской университетской больницы умер 42-летний местный ветеран АТО, который за неделю до этого получил тяжелые травмы во время взрыва гранаты в квартире.
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