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Взрыв в Киеве: полиция назвала главную версию

16 июня, 21:38

Вероятной причиной инцидента в Шевченковском районе могла стать утечка газа

В полиции назвали главную версию причины взрыва в Киеве
В полиции назвали главную версию причины взрыва в Киеве. Фото: Нацполиция

Причиной взрыва, который прогремел в одном из гаражей в Шевченковском районе Киева, следователи считают утечку газа.

"Следователи провели осмотр места происшествия и установили, что взрыв произошел, вероятно, из-за утечки газа в одном из гаражей. В настоящее время полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва", – говорится в сообщении.

Как выяснилось в ходе расследования, в результате инцидента обошлось без пострадавших, однако были повреждены гаражи и уничтожены три автомобиля.

Было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

Напомним, что ранее в Службе газа уверяли, что взрыв на улице Тургеневской не был связан с утечкой газа.


Видео: ГСЧС

В свою очередь, по данным ГСЧС, взрывом было разрушено три гаража, поврежден газопровод, выбиты стекла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены четыре автомобиля.

Из-за повреждения газопровода часть дома, расположенная возле места взрыва, была отключена от газоснабжения. В Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА заявили, что вещество, вызвавшее мощный взрыв, пока не установили.

Напомним также о взрыве, который произошел в марте в квартире многоэтажки в Голосеевском районе. В результате случившегося погиб человек.

Кроме того, в прошлом месяце также произошел взрыв в одном из переходов торгового центра Arena-City, расположенного в самом центре Киева.

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Тег Киев, взрыв, Тургеневская

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