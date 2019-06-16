Взрыв в Киеве: полиция назвала главную версию
Вероятной причиной инцидента в Шевченковском районе могла стать утечка газа
Причиной взрыва, который прогремел в одном из гаражей в Шевченковском районе Киева, следователи считают утечку газа.
"Следователи провели осмотр места происшествия и установили, что взрыв произошел, вероятно, из-за утечки газа в одном из гаражей. В настоящее время полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва", – говорится в сообщении.
Как выяснилось в ходе расследования, в результате инцидента обошлось без пострадавших, однако были повреждены гаражи и уничтожены три автомобиля.
Было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".
Напомним, что ранее в Службе газа уверяли, что взрыв на улице Тургеневской не был связан с утечкой газа.
В свою очередь, по данным ГСЧС, взрывом было разрушено три гаража, поврежден газопровод, выбиты стекла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены четыре автомобиля.
Из-за повреждения газопровода часть дома, расположенная возле места взрыва, была отключена от газоснабжения. В Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА заявили, что вещество, вызвавшее мощный взрыв, пока не установили.
Напомним также о взрыве, который произошел в марте в квартире многоэтажки в Голосеевском районе. В результате случившегося погиб человек.
Кроме того, в прошлом месяце также произошел взрыв в одном из переходов торгового центра Arena-City, расположенного в самом центре Киева.
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