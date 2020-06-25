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"Я скоро вернусь": один из полицейских угрожал жертве изнасилования в Кагарлыке

25 июня, 12:35

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Пострадавшая боится за себя и свою семью

Один из подозреваемых в избиении и изнасиловании девушки в отделении полиции в Кагарлыке Николай Кузив угрожал пострадавшей. Об этом сообщила ее адвокат Елена Сотник во время пресс-конференции.

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"Мы думали, стоит ли ей встречаться и разговаривать с журналистами. Но из-за того, что она находится в очень серьезном и психологически тяжелом состоянии и она боится за себя, ее семья боится. Потому что когда арестовывали одного из фигурантов, в частности Николая Кузива, он четко сказал: "Я очень скоро выйду, вернусь, и вы поймете, вы тогда получите". То есть угрозы эти звучали, и вся семья Нели боиться, и лично Неля также боится", - заявила адвокат.

Сотник добавила, что это дело является приоритетным для всей страны.

"Она (Неля Погребицкая. – Ред.) действительно является фигурантом в резонансном деле, деле, которое всколыхнуло всю страну и напомнила о Врадиевке, о Переяславе-Хмельницком. (...) И сегодня Нелино дело очень тяжелое, но приоритетное для всего общества", - добавила Сотник.

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Напомним, ранее стало известно еще об одном преступлении подозреваемого полицейского Николая Кузива.

Недавно суд рассмотрел апелляцию подозреваемых и оставил их под стражей на два месяца.

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изнасилование угрозы Кагарлык

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