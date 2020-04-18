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За поджог травы в Киевской области задержали двоих мужчин на скутерах

18 апреля, 21:58

Елена Вус

Полицейские изъяли их транспортные средства - мотороллеры

Полиция Киевской области задержала двух парней по подозрению в поджоге сухостоя на берегу реки Ирпень.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Когда полицейские обнаружили в сети Интернет видео, где двое молодых людей на мотороллерах без номерных знаков подожгли камыш на берегу реки Ирпень, сразу начали их поиски.

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Работники Киево-Святошинского отдела полиции оперативно установили лиц, которые были зафиксированы на видео. Двух нарушителей доставили в отдел полиции, где с ними работают следователи. Это – 28 и 29-летние жители Ирпеня. Полицейские изъяли их транспортные средства – мотороллеры, на которых они передвигались.

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Информация о поджоге внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. Ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

А тем временем, президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о ситуации с пожарами в Украине. Так, радиационный фон в зоне отчуждения, столице и Киевской области находится в пределах нормы, а загрязнение воздуха в Киеве не связано с пожарами в Чернобыльской зоне.

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поджог задержание ирпень киевская область пожар

Источник: Сегодня

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