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Под Киевом разыскивают поджигателей

18 апреля, 20:37

Елена Вус

Молодые люди на скутерах подожгли камыш на берегу реки Ирпень

Под Киевом разыскивают поджигателей.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Так, молодые люди на скутерах подожгли камыш на берегу реки Ирпень, между селами Белогородка и Гнатовка.

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По словам очевидца событий, как только услышали о полиции – скрылись.

В свою очередь, полицейские, прибывшие на вызов сказали, что это уже третий поджог за день именно этих мужчин на скутерах.

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Начиная с середины марта в Украине каждый день фиксируют сотни пожаров в открытой природе. Горят Полесье, Карпаты, лес вокруг Чернобыля. Основная причина пожаров – поджог сухих листьев и травы. Из-за дефицита осадков с начала года в стране может возникнуть критическая пожарная опасность, предупреждают специалисты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ужесточает ответственность за сжигание сухой травы, принятый Верховной Радой на внеочередном заседании 13 апреля.

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Напомним, ранее правительство поддержало разработанный Министерством юстиции проект закона об усилении административной ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков.

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